SIE Japan Studio verliert weiteres Talent

Sonys internes Studio Japan Studio verliert gerade einiges an Erfahrung. Im Herbst haben sich drei langjährige Mitarbeiter selbstständig gemacht und pünktlich zu Weihnachten meldete Teruyuki Toriyama, der Produzent von Bloodborne und dem jüngsten Remake von Demon's Souls, dass er beschlossen hat, sich vom Unternehmen zu trennen:

"Ich werde [Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios'] Japan Studio Ende Dezember verlassen. Allen Spielern, die Japan Studio bisher unterstützt haben, möchte ich vielmals danken! Ich werde mich weiterhin der Herausforderung stellen, neue Spielmarken in meinem neuen Unternehmen zu erstellen und möchte euch deshalb weiterhin um Unterstützung bitten."

Sony hat in letzter Zeit einige Kritik für den Umgang mit der Playstation-Marke in Japan erhalten. Die neue Playstation 5 ist in ihrem Heimatland beispielsweise nicht übermäßig gefragt, weil der Heimkonsolenmarkt dort nicht mehr sonderlich stark ausgeprägt ist. Das könnte möglicherweise auch Auswirkungen auf die angestellten Entwickler haben, die sich nach lukrativeren Angeboten umschauen könnten, vermutet VGC.