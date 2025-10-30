Sidney Prescotts schlimmster Albtraum wird im ersten vollständigen Trailer von Scream 7 zur Realität

Morgen ist der gruseligste Tag des Jahres und da Paramount Pictures noch nicht bereit war, das nächste Kapitel der Scream -Franchise rechtzeitig in die Kinos zu bringen, müssen wir uns einfach mit dem Nächstbesten begnügen.

Der erste vollständige Trailer zu Scream 7 wurde geteilt und darin sehen wir Neve Campbell wieder als Sidney Prescott für eine Geschichte, in der ihr schlimmster Albtraum Realität wird. Die kurze Beschreibung lautet, dass der Slasher, nachdem er nach den letzten Ghostface Morden ein neues Leben begonnen hat, in ihr Leben zurückkehrt und ihre Tochter, gespielt von Isabel May, zur Zielscheibe macht.

In der offiziellen Synopsis heißt es in voller Länge: "Als ein neuer Ghostface-Killer in der ruhigen Stadt auftaucht, in der Sidney Prescott (Neve Campbell) ein neues Leben aufgebaut hat, werden ihre dunkelsten Befürchtungen wahr, als ihre Tochter (Isabel May) das nächste Ziel wird. Sidney ist entschlossen, ihre Familie zu schützen, und muss sich den Schrecken ihrer Vergangenheit stellen, um dem Blutvergießen ein für alle Mal ein Ende zu setzen."

Scream 7 soll am 27. Februar 2026 in den Kinos Premiere feiern und Sie können den Trailer für den Film und sein Poster unten sehen.