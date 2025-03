Side Quest (Apple TV+) - Vollständige Anthology-Rezension

HQ

Da Side Quest gerade heute als Spin-off von Mythic Quest veröffentlicht wird, genau an dem Tag, an dem die Hauptserie ihre vierte Staffel abschließt, ist es wichtig zu verstehen, worum es bei dieser abgeleiteten Serie geht. Vielleicht war die Werbung oder Kommunikation dieser Anthologie-Unterserie etwas verwirrend, und es ist immer ratsam, seine Erwartungen zu überprüfen, bevor man überrascht wird - ob zum Guten oder zum Schlechten.

Side Quest ist eine Mini-Serie von nur vier anthologischen Episoden, vier kurzen "Nebengeschichten" von etwa einer halben Stunde, die sich mit verschiedenen Themen befassen und auch auf vier ganz unterschiedliche Arten mit der Hauptshow/dem Hauptspiel verbunden sind. Vielleicht ging es nur mir so, aber ich hatte den Eindruck, dass es mehr um den Hintergrund der Charaktere der Serie gehen würde, was nur in Episode 1: Song and Dance wirklich passiert, ganz Derek Waters' Phil, dem Art Director des fiktiven MMORPGs, gewidmet.

Wenn du also in die Serie kommst und nach mehr Ian und Poppy suchst, oder vielleicht mehr David, Brad, Jo, Rachel, Dana, Carol und dergleichen, könntest du enttäuscht sein. Sicher, man bekommt etwas Ian Grimm (er ist von Natur aus allgegenwärtig, wie es seinem Charakter entspricht), aber darüber hinaus trifft die Prämisse nur auf Phil zu. Davon abgesehen haben Sie bereits mehr als genug von den Hauptcharakteren in der recht anständigen Mythic Quest: Season 4. Betrachten Sie dies nur nicht als das, was ein DLC für ein Videospiel wäre; Mehr vom gleichen Kern mit einigen Out-of-the-Box-Variationen.

Werbung:

Nachdem das aus dem Weg geräumt ist, schätze ich einerseits die Idee hier, während sie mich andererseits etwas lauwarm zurückgelassen hat. Mit anderen Worten, ich hatte kein Problem damit, dass das Konzept nicht das war, was ich ursprünglich erwartet hatte, sobald ich es verdaut hatte. Mein Problem liegt eher in der Wirkung, ob emotional in Bezug auf das Drama oder komisch in Bezug auf die Lacher, als in der Gesamtherangehensweise.

Alle vier Episoden/eigenständigen Geschichten zeigen eine klare, leicht verständliche Situation und gehen dann den zugrunde liegenden Fragen nach, um eine tiefere Botschaft zu vermitteln. Und wie bereits erwähnt, beziehen sich alle auf unterschiedliche Weise auf das fiktive Videospiel-Kulturprodukt der Serie. Lassen Sie uns über sie sprechen, ohne in Spoiler-Territorium zu geraten:



Die bereits erwähnte Episode 1: Song and Dance erforscht Phils Nicht-Urlaub, Arbeitssucht, Unsicherheit, Zufriedenheit und Abhängigkeit. Es hat einige sehr gute Momente, und ich mochte, wie es als Absichtserklärung dient, die zeigt, dass es ähnlich wie in der Hauptserie bei Side Quest vor allem um echte, glaubwürdige Menschen geht. Er hat seine Höhen und Tiefen (letzteres vor allem aufgrund schwächerer Aufnahmen und Tempo), aber er vermittelt, wie Künstler ihre Kreation als sicheren Hafen nutzen.

Episode 2: Pull List zeichnet ein eigenartiges Bild der Geek-Kultur mit all ihren Vor- und Nachteilen, indem sie eine Mini-Comic-Con in einem schwarzen Comic-Laden in der Nachbarschaft inszeniert. Rassismus, Introvertiertheit, Nerdigkeit und deren Eigenverantwortung werden hier thematisiert. Obwohl es die Geschichte war, die mir am wenigsten gefallen hat (die Wortspiele, Witze und das Drama kamen bei mir nicht ganz an), muss ich ihr zugute halten, dass sie eine neue Art ist, eine Geschichte über das Popkultur-Phänomen zu erzählen.

Während mich die ersten beiden Geschichten nicht ganz berührt haben, hätten es Episode 3: Fugue fast geschafft. Es ist bei weitem das schönste und komplexeste von allen, das eine Live-Orchestertournee nachbildet, die dem Original-Soundtrack von Mythic Quest Tribut zollt, ähnlich wie zum Beispiel Video Games Live oder The Legend of Zelda Symphony. Das Schauspiel, die Spezialeffekte und die wachsende Angst arbeiten alle in der audiovisuellen Erfahrung zusammen, um dem Publikum in einem sehr heiklen Moment die innere Welt der Musikkünstler näher zu bringen. Es geht auch um die Panik auf der Bühne, die Musikindustrie und schließlich um die Vereinbarkeit von Leben und Arbeit, genau wie in Episode 1 und Teilen von MQ, nur dass hier die Musik der berührende Protagonist ist. Es war mein Favorit... bis ich zusah:

Episode 4: Der letzte Überfall. Es ist irgendwie ironisch, dass die Episode, die MQ am ähnlichsten ist, auch die beste der vier ist, aber nicht, weil sie versucht, den Sinn für Humor der Hauptserie zu imitieren. Vielmehr, weil es ein perfekt ausgeführtes Ingame-Skript liefert. Zum ersten Mal sind wir in Mythic Quest als MMO und werden Zeuge des Live-Raids von nicht weniger als sechs Spielern und ihrer jeweiligen Gruppe von Charakteren. Es macht Spaß und hat ein gutes Tempo, und es funktioniert überraschend gut, trotz des Mangels an Gesichtsanimationen, Lippensynchronisation oder sogar sichtbaren Gesichtern. Es ist mit Abstand die Episode, die den Fans am meisten dient, aber sie funktioniert auch für diejenigen, die mit Online-Spielen oder Spielen überhaupt nicht vertraut sind, und bietet Einblicke in die Funktionsweise von MMOs. Gleichzeitig gelingt es ihm, eine Geschichte über Freundschaft und Erwachsenwerden zu erzählen, und die Tatsache, dass es mit Videospiel-Assets geliefert wird, ist genau das, was man von Mythic Quest erwarten würde, wenn es in seiner besten Form ist.



Werbung:

Also, insgesamt ein bisschen Hit und Miss, aber ich kann nicht anders, als die Anstrengung und die bloße Existenz dieser Anthologie zu loben. Es wird keine Spuren bei mir hinterlassen, aber es ist auch nicht unvergesslich. Es ergänzt dein Mythic Quest-Erlebnis nicht wie ein DLC, aber es erkundet auf sehr originelle Weise Blickwinkel der Spiele- und Popkultur. Nichtsdestotrotz ist es ein Side Quest, und ich bereue es nicht, es vervollständigt zu haben.