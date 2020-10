Sid Meier's Pirates! entert Civilization VI

You're watching Werben

Sid Meier ist nicht zuletzt dank der Civilization-Reihe und Sid Meier's Pirates! eine Ikone der Spielebranche. Ab nächster Woche führt ein Community-Update die beiden Marken in einem neuen Multiplayer-Modus für bis zu vier Spieler*innen zusammen.

Wie Ihr im obigen Trailer sehen könnt, war einiges an Aufwand nötig, um die Civ6-Struktur auf die sieben Weltmeere zu transportieren. Das Piraten-Update wird am 22. Oktober erscheinen und wird für Besitzer des Hauptspiels kostenlos sein. Der kostenpflichtige New Frontier Pass bereichert Civ6 derweil um neue Zivilisationen und weitere Spielmodi.