Sid aus Ice Age versucht, Kratos auf urkomische Weise zur Vernunft zu bringen. God of War edit

Der YouTuber eli_handle_b.wav ist mit seinem brillanten Talent, ikonische Film- oder Fernsehcharaktere auf urkomische Weise in Videospiele zu verwandeln, zu einem meiner persönlichen Favoriten geworden. In der Vergangenheit waren dies Frank Drebin in Resident Evil 4, Frank Reynolds in The Last of Us: Part I und Adam Sandler in God of War , und jetzt kehren wir zu Santa Monica Studio s Arbeit für ein weiteres Crossover zurück, von dem du nicht wusstest, dass du es brauchst, aber es absolut getan hat.

Sid the Sloth von Ice Age wurde 2018 in God of War eingefügt, in dem er Kratos und Atreus auf ihrer Reise auf den Berg begleitet. Wir sehen, wie Sid in Kämpfen hilft, versucht, Kratos zur Vernunft zu bringen und ihn dann sogar mit einem Schneeball zu verärgern, und wie wir es von dieser Art von Videos gewohnt sind, ist alles brillant gemacht.

Schauen Sie sich das Video unten an und lassen Sie uns wissen, welches Mashup Sie auch in Zukunft sehen möchten.