Sicherere Straßenübergänge führen dazu, dass sich die Population der Mangrovenkrabben in Taiwan erholt

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Die Mangroven-Landkrabbenpopulation in Taiwan erholt sich derzeit, berichtet Reuters. Dies ist sichereren Migrationswegen zu verdanken, da Straßensperrungen und Bambusbrücken dazu beigetragen haben, weibliche Krabben im Taijiang-Nationalpark zu schützen. Sie kreuzen nun Straßen, um das Meer zu erreichen und Eier freizusetzen, womit der zuvor unterbrochene Kreislauf abgeschlossen wird.

Dies sind erfolgreiche Schutzmaßnahmen. Die Parkverantwortlichen berichten, dass sich die beobachteten Krabbenzahlen im vergangenen Jahr verdoppelt haben (von mehr als 5.000 pro Jahr in früheren Jahren auf über 10.000 im Jahr 2025), was durch drastisch reduzierte Straßentote während der Sommer-Fortpflanzungsperiode von Juli bis September begünstigt wurde.

Das ist nicht allein für den Schutz der Art wichtig. Der Schutz dieser Krabben trägt auch dazu bei, das gesamte Ökosystem an der Küste zu schützen, da die Mangrovenlandkrabbe Nährstoffe an das Land zurückführt und die Gesundheit des Küstenwaldgürtels unterstützt. Der Park beherbergt auch andere sich erholende Arten, wie den gefährdeten Schwarzgesichtlöffel.