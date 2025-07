Sicher, es ist nicht die fröhlichste Zeit des Jahres, aber schau dir diese Mario- und Zelda-Weihnachtskugeln an

HQ

Sicher, es mag Hochsommer und in weiten Teilen Europas fast unerträglich heiß sein, aber Hallmark sorgt jetzt für geistige Abkühlung, indem es uns dazu bringt, an Weihnachten zu denken. Sie haben eine neue Charge von Weihnachtsbaumschmuck von Nintendo vorgestellt, die am 21. Juli in den Handel kommen wird.

Obwohl es unter anderem Gegenstände mit Pokémon und Animal Crossing gibt, sind es Nintendos Aushängeschilder Mario und Link, die dieses Mal am auffälligsten sind. Im ersten Fall ist es Elefant-Mario aus dem Treffer Super Mario Bros. Wonder, und im Fall von Link ist es etwas, das 8-Bit-Fans lieben werden, nämlich der Originalcharakter aus dem ersten Spiel. Und um die Sache noch besser zu machen, kann es auch das Zelda -Theme in 8-Bit abspielen.

Ihr könnt euch das gesamte Hallmark-Sortiment hier ansehen und euch die Bilder unten ansehen. Hallmark selbst liefert nicht nach Europa, aber man kann sie unter anderem bei Amazon bestellen.