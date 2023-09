Sicario 3 laut Franchise-Produzent passiert

Während wir Denis Villeneuve alle als den Mann hinter den Sci-Fi-Hits wie Dune und Blade Runner: 2049 kennen, hat er 2015 in Sicario auch Karrierebestleistungen von Emily Blunt, Benicio del Toro und Josh Brolin zusammengetragen.

Im Jahr 2018 erhielt der Film eine Fortsetzung in Sicario: Day of the Soldado und es gibt Pläne für eine Rückkehr des Franchise. Natürlich verhinderte der Autorenstreik bis jetzt, dass an einem Drehbuch gearbeitet wurde, aber die Franchise-Produzenten Basil Iwanyk und Erica Lee können bestätigen, dass der dritte Film in Arbeit ist.

"Ich kann es kaum erwarten, Sicario 3", sagt Iwanyk. "Ich könnte Benicio ewig dabei zusehen, wie er diesen Typen spielt. Ich meine, ich kann Benicio in allem sehen, aber mit dieser Figur wird es nicht langweilig."

Freust du dich auf Sicario 3? So wie es aussieht, wird es noch eine Weile dauern, da das Drehbuch noch nicht einmal fertig ist.