Sibusiso Kubheka ist der erste Mensch, der 100 km in unter sechs Stunden läuft

HQ

Der südafrikanische Läufer Sibusiso Kubheka hat diese Woche Geschichte geschrieben, indem er als erster Mensch die 100 Kilometer in unter sechs Stunden absolviert hat. Beim Chasing 100 Exhibition von Adidas auf dem italienischen Nardò Ring überquerte der 27-Jährige die Ziellinie in 5:59:20 Stunden, was einem Durchschnitt von 3:35 pro Kilometer entspricht. Die Marke unterbot den Weltrekord von 6:05:35 Stunden um mehr als sechs Minuten.

Kubheka, der eine persönliche Halbmarathon-Bestzeit von 1:01:36 Stunden vorweisen kann, aber keine offiziellen Marathonstarts vorweisen kann, setzte sich gegen ein starkes Feld durch, zu dem auch der aktuelle Rekordhalter Aleksandr Sorokin aus Litauen, der US-amerikanische Läufer Charlie Lawrence, der Japaner Jo Fukuda und der Äthiopier Ketema Negasa gehörten. Sowohl Lawrence (6:03:47) als auch Sorokin (6:04:10) unterboten ebenfalls den alten Rekord.

Die Leistung wird jedoch von World Athletics nicht anerkannt. Das Zeitfahren mit Tempomachern fand auf einer nicht zertifizierten Strecke statt und umfasste Prototypen von Adidas Adizero Evo Prime X-Schuhen, die die für Wettkampfschuhe vorgeschriebene Stapelhöhe überschreiten. Auch ohne offizielle Bestätigung stellt Kubhekas Leistung einen neuen Maßstab im Ultralauf dar und unterstreicht die Bedeutung von Innovationen in diesem Sport.