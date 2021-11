Shy Guy und Wiggler runden Mario Golf: Super Rush als spielbare Charaktere ab

HQ

Nintendo hat soeben das letzte Content-Update für Mario Golf: Super Rush ausgeliefert, das zwei neue Charaktere, ebenso viele Golfplätze und weitere Spielmodi einfügt. Der Wiggler kann seinen langen Körper für starke Schläge nutzen, um ein bisschen weiter zu schlagen als die Konkurrenz. Wenn er nach einem Special wütend wird, steigt der Effekt sogar. Shy Guy hingegen wird als Allrounder beschrieben, genau wie Mario. Beim Rennen wird er von seinen fliegenden Kumpels unterstützt.

"Shelltop Sanctuary" ist ein kleiner Kurs mit vielen Löchern. Wenn ihr auf den einfachen Schwierigkeitsgrad spielt, solltet ihr die Bälle innerhalb von drei Schlägen einlochen können, doch in der Profi-Liga wird die Reihenfolge der Löcher variiert, wodurch der Anspruch deutlich steigt. Das Level "All-Star Summit" ist eine Mischung unterschiedlicher Terrains, die im Design verschiedener Mario-Figuren gestaltet wurden. Ihr findet auf der Karte Ziegelsteine, die ihr mit einem Golfball oder während des Sprints zerbrechen könnt. Außerdem warten dort Wolken, die einige Überraschungen für euch bereithalten.

In "Target Golf" hat jeder der bis zu vier Teilnehmer fünf Golfbälle zur Verfügung, die möglichst nahe an ein Ziel herangebracht werden müssen. Je präziser ihr trefft - was übrigens auch mit Bewegungssteuerung möglich ist -, desto mehr Punkte gibt es. Trifft jemand ins Schwarze, wird die Zone jedoch blockiert und eine Andere erscheint. Den Spielmodus könnt ihr auch alleine spielen, dann wird daraus eine Highscore-Jagd.

"One-On, One-Putt" ist eine Herausforderung, die Präzision erfordert. Bei dieser Punktejagd habt ihr je nur einen einzigen Versuch, um den Ball auf das Grün zu schlagen und ihn anschließend mit einem weiteren Schlag einzulochen. Gelingt euch das nicht, habt ihr verloren. Der Spielmodus ist auf zwei Karten begrenzt, aber wer mehr Herausforderungen sucht, erhält zusätzliche Anforderungen.

Nintendo hat zudem den Effekt von eingesammelten Münzen verändert, sodass es sich nun mehr lohnt, diese einzusammeln. Die KI achtet ebenfalls darauf und sie zielt ihre Spezialfähigkeiten nun auch etwas aggressiver.

HQ

Quelle: Nintendo Everything.