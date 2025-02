Shuhei Yoshida spricht darüber, wie Playstation zu seinem Namen kam

HQ

In einem kürzlich veröffentlichten Interview mit MinnMax verriet der ehemalige Playstation-Chef Shuhei Yoshida, wie Sonys ikonische Konsole zu ihrem Namen kam. Der Name wurde vom Vater der Konsole, Ken Kutaragi, geprägt, der "Playstation" auf dem Begriff "Workstation" basierte. Anfangs stieß diese Wahl auf internen Widerstand, insbesondere von der amerikanischen Führung von Sony, die der Meinung war, dass "Playstation" zu kindisch klingt. Trotz der Einwände entschied man sich schließlich, den Namen beizubehalten – und der Rest ist, wie man so schön sagt, Geschichte. Schauen Sie sich das Interview unten an.

