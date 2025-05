Shuhei Yoshida sagt, er habe Gran Turismo gerettet und ihm geholfen, ein globales Phänomen zu werden

HQ

Nach 31 Jahren gab PlayStation-Veteran Shuhei Yoshida bekannt, dass er Sony verlassen wird. Am 15. Januar absolvierte er seinen letzten Arbeitstag und seitdem ist er in zahlreichen Podcasts aufgetreten, in denen er uns seine Ansichten über seine Zeit bei Sony und die Spieleindustrie im Allgemeinen mitteilt.

Kürzlich trat er bei PlayStation Inside auf, wo er gefragt wurde, ob es etwas aus seiner langen Karriere gibt, auf das er besonders stolz ist, von dem er uns aber nichts erzählt hat. Und das tat er, was zu einer eher unerwarteten Geschichte darüber führte, wie er dazu beigetragen hat, Gran Turismo erfolgreich zu machen.

Das Originalspiel wurde, wie Sie sich vielleicht erinnern, als "echter Fahrsimulator" vermarktet, und anscheinend sollte es genau das sein. Das Problem ist, dass es wirklich schwer zu spielen war, wie Yoshida dem Schöpfer der Serie, Kazunori Yamauchi, erzählte:

"Während der Entwicklung zeigte mir Kazunori Yamauchi einen Prototyp von Gran Turismo, und ich gehörte zu den Ersten, die ihn spielten. Und um ehrlich zu sein, meinte er es wirklich ernst, als er über Simulation sprach! Es war extrem fortschrittlich, vielleicht sogar zu sehr.

Aber zuerst nahm Kazunori Yamauchi mein Feedback nicht für bare Münze, also versammelte er etwa dreißig Verbraucher, um das Spiel zu testen. Und genau wie ich erwartet hatte, stürzten sie ausnahmslos alle in der ersten Kurve ab, weil das Gameplay so schwierig war."

Dies veranlasste Yamauchi, zuzugeben, dass Yoshida Recht hatte. Gran Turismo wurde spielbarer und ein beispielloser Erfolg, der bis heute anhält:

"Ich saß mit Kazunori Yamauchi im hinteren Teil des Raumes, als er sich zu mir umdrehte und mir sagte, dass ich Recht hatte, und da rundete er das Ganze ab und schwächte den reinen Simulationsaspekt ein wenig ab, um das Gran Turismo, das ihr heute kennt, auf PS1 herauszubringen. In gewisser Weise denke ich gerne, dass ich das Schicksal von Gran Turismo teilweise gerettet habe und dass ich einen kleinen Teil zu seinem Erfolg beigetragen habe."

Eine ziemliche Anekdote, finden Sie nicht?