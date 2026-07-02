Shuhei Yoshida liefert eine brutal ehrliche Rezension der Steam Machine ab: "Schwer zu empfehlen"

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Bist du einer der Glücklichen, die eine Vorbestellungseinladung für die Steam Machine bekommen haben? Falls ja, solltest du vielleicht mit dem tatsächlichen Kauf eines der Geräte warten oder vielleicht eine Vorbestellung stornieren – zumindest wenn das Feedback des ehemaligen Sony-Veteranen Shuhei Yoshida für dich von Bedeutung ist.

In den sozialen Medien hat der ehemalige Präsident von Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios einige Gedanken geteilt, nachdem er Valves neueste Hardware-Innovation testen konnte, und er ist alles andere als beeindruckt.

Yoshida merkt einfach an, dass die "3D-Performance einfach... "Tja ", und dass das System eine 1080p-Auflösung empfiehlt, was Yoshida kritisiert und fragt: "Gehe ich zurück zu PS4-Tagen?" Darüber hinaus erklärt er, dass die Startzeiten für Spiele "laaa" seien und der Preis einfach "unfreundlich" sei.

Er erwähnt, dass es einige "Killer-Features" gibt, wie die Startoption im Steam Controller, die "einfach zu bedienende" Systemoberfläche, die veränderbare Frontplatte und die zufälligen Startvideos.

Doch keine dieser positiven Eigenschaften reicht aus, um Yoshida davon abzuhalten, mit einer ziemlich brutalen letzten Bemerkung abzuschließen: "Schwer zu empfehlen, außer für Recherche."

Vielleicht hat Valve also mit der Steam Machine keinen Gewinner in der Hand? So oder so ist es wichtig zu bedenken, dass dies nur die Meinung einer Person zum Gerät ist und die öffentliche Meinung erst eröffnet wird, wenn die Fans wirklich genug Zeit mit der Steam Machine hatten, da sie kürzlich weltweit ausgeliefert wurde.