Shuhei Yoshida ist "super aufgeregt über PS VR2, ich kann es kaum erwarten, dass mehr Leute es ausprobieren"

HQ

Neben der Verleihung des Ehrenpreises der BIG Conference und der Erinnerung daran, wie die Exklusivität von Final Fantasy und Dragon Quest das Schicksal von PlayStation in den 90er Jahren verändert hat, beantwortete Shuhei Yoshida am Wochenende in Bilbao auch einige Fragen. Die folgende, speziell von Gamereactor.

Da Yoshida-san schon immer ein großer Fan und Unterstützer von Virtual Reality war und wir 2014 mit ihm über das damals so genannte Project Morpheus und seine Jurassic Encounter-Demo sprachen, war es ein schöner Zufall, dass er zurückblickte, wie die "Dinosaurier-Demo" der PSX das System an viele skeptische Verlage verkaufte. und jetzt gibt es ein weiteres PlayStation VR-Headset um die Ecke.

"Wir wissen, wie großartig es ist, in der Welt von Horizon zu sein, und du schaust nach oben und diese Tallnecks gehen hinter dir"

"Ich bin super begeistert von PS VR2. Ich war stark an der Entwicklung von PS VR beteiligt", erinnert sich Yoshida, als er als Brücke zwischen Hardware- und Softwareteams fungierte. "Eigentlich entstand das PSVR-Projekt als Basisarbeit aus mehreren Studios, wie Santa Monica Studio God of War auf PS3 verwendete, um das handgefertigte VR-System zu erstellen. Das war wirklich inspirierend, als ich es ausprobiert habe... [schaut auf seinen eigenen Körper] Ich war Kratos! Es ist unglaublich!", lachte er über eine Anekdote, die er schon ein paar Mal geteilt hatte.

"VR, zum ersten Mal ist die Videospielwelt nicht hinter dem Bildschirm. Es umgibt dich. Und die erste PSVR, die Oculus Rift und das System von Valve, das sind die erste Generation von VR-Systemen für Verbraucher, waren gerade gut genug, um es komfortabel und angenehm zu machen", erinnert sich der japanische Manager an diese Zeit.

"Aber wir wussten alle, dass mit mehr Auflösung, mehr Leistung, mehr Interaktivität technisch alles verbessert werden sollte und wird", antwortet Yoshida-san mit Blick auf die kommende PlayStation VR2. "Aufgrund des Konsolenlebenszyklus haben wir gewartet. Die Einführung von PS VR war 2016 und wir haben die Einführung von PS VR2 im nächsten Jahr angekündigt, also haben wir sieben Jahre auf die Veröffentlichung der neuen Erfahrung gewartet. Und die Herausforderung eines VR-Systems ist, wenn Sie es nicht versuchen, verstehen Sie es wirklich nicht, also natürlich haben die Leute in der Firma, wir haben es benutzt und wir wissen, wie großartig es ist, in der Welt von Horizon zu sein, und Sie schauen nach oben und diese Tallnecks gehen hinter Ihnen. Also kann ich es kaum erwarten, dass mehr Leute es ausprobieren. Es ist zu diesem Zeitpunkt sehr begrenzt. Selbst Journalisten sind es, nur eine begrenzte Anzahl von Menschen hat es versucht. Daher freue ich mich darauf, mehr Leute dazu zu bringen, PS VR2 auszuprobieren und darüber zu schreiben und darüber zu sprechen, damit jeder eine bessere Vorstellung davon hat, was wir auf den Markt bringen."

Die PS VR2 wird im Februar auf den Markt kommen.