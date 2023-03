Shuhei Yoshida erhält BAFTA-Stipendium für seine herausragende Karriere

HQ

Der Auswahlprozess der BAFTA-Kandidaten für die BAFTA Awards 2023 ist noch nicht abgeschlossen, aber es gibt einen Gewinner, der seinen Namen bereits in Gold auf der maskenförmigen Trophäe eingraviert hat. Die Rede ist von PlayStation-Legende und Pionier der Videospielindustrie, Shuhei Yoshida.

Der japanische Sony-Manager ist derzeit für den PlayStation-Indie-Videospiel-Publishing-Flügel verantwortlich. Aus diesem Grund besuchte er Ende letzten Jahres Spanien, um an der BIG Conference in Bilbao teilzunehmen, wo er auch mit dem ersten Honor Award der Veranstaltung geehrt wurde, wie es vor Jahren im Barcelona Gamelab 2014 geschah. Vor allem verdanken wir ihm, dass er eine grundlegende Rolle bei der Entstehung von PlayStation gespielt hat: Er war einer der Hauptunterstützer des Unternehmens, als Ken Kutaragi an den frühen Phasen des Projekts arbeitete, und er musste hart kämpfen, um japanische Spielestudios dazu zu bringen, ihre Spiele an eine neue Plattform anzupassen.

Yoshida-san hat den technologischen Fortschritt bei Videospielen weiter vorangetrieben, und einer seiner jüngsten stärksten Vorschläge war PS VR2, der anscheinend einen großartigen Anfangsanklang gefunden hat.

Von der Gamereactor-Redaktion freuen wir uns sehr über diese Anerkennung und müssen nur noch sagen: Herzlichen Glückwunsch, Yoshida-san!