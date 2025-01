Shuhei Yoshida entschuldigt sich für PS VR2

HQ

Der ehemalige PlayStation-Manager Shuhei Yoshida trat kürzlich in einem langen Interview bei Kinda Funny Gamescast auf, in dem er über verschiedene Themen sprach, darunter auch PS VR2. Obwohl die Hardware noch keine zwei Jahre alt ist, fühlt sie sich sowohl von Entwicklern als auch von Kunden bereits fast völlig vergessen an. Yoshida drückte seine Enttäuschung darüber aus und entschuldigte sich sogar für PS VR2 mit folgenden Worten:

"Es tut mir leid, ich habe mich geirrt, PS VR2 ist nicht die nächste PS2 geworden."

Yoshida, der vor fast fünf Jahren von seiner Führungsrolle zurücktrat, um sich auf die Entwicklung von Indie-Spielen zu konzentrieren, hatte wahrscheinlich nur begrenzten Einfluss auf die Veröffentlichung von PS VR2, die mehr als drei Jahre nach seinem Rollenwechsel erfolgte. Nichtsdestotrotz fühlte sich Yoshida immer noch gezwungen, sich für seine Existenz zu entschuldigen.

Dass das Headset die Erwartungen nicht erfüllt hat, ist kein Geheimnis. Während die PS VR2 im Allgemeinen positive Kritiken erhielt, selbst bei den Kunden, hat Sony darauf verzichtet, offizielle Verkaufszahlen zu veröffentlichen – ein Schritt, der oft als schlechtes Zeichen angesehen wird. Darüber hinaus wurde von Sony Studios nur ein Spiel für das Gerät veröffentlicht: Horizon Call of the Mountain.

Was denkst du über PS VR2 und warum war das Headset deiner Meinung nach kein größerer Erfolg für Sony?