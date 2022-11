Shuhei Yoshida, als er von der ersten PlayStation erfuhr: "Wow, Ken Kutaragi ist ein Lügner!"

HQ

Shuhei Yoshida war am Wochenende in Bilbao, um den BIG Conference Honorary Award entgegenzunehmen. Während seines Panels erinnerte er sich daran, wie der Deal mit SquareSoft und Enix das Schicksal von PSX in den 90er Jahren veränderte und erzählte Gamereactor auch, wie begeistert er von PS VR2 ist und warum. Aber der japanische Manager teilte auch seine Erinnerungen aus seinen frühen Tagen bei Sony und darüber, wie PlayStation geboren wurde:

"Ich kam 1986 direkt vom College in Japan zur Sony Corporation", erinnert sich Yoshida-san seinen allerersten Job. "Und zu dieser Zeit machte Sony keine Videospiele; Sony stellte PCs her, die Spiele spielten, und ich war ein großer Videospiel-Fan und ich dachte, vielleicht wird Sony in Zukunft Videospiele machen (lacht)."

"Es war einfach so, dass ich im [Februar] 1993, sieben Jahre nachdem ich zu Sony gekommen war, von meinem ehemaligen Chef bei Sony angerufen wurde, dass ich mich mit dieser Person namens Ken Kutaragi treffen sollte", erinnerte sich Yoshida an den damals unbekannten PSX-Mastermind. "Zu dieser Zeit arbeitete ich in der PC-Abteilung, Business Group, und half dem Apple Computer. Ich weiß nicht, ob Sie das wussten, Sony machte den ersten tragbaren Macintosh namens PowerBook 100, den kleinsten, den Sony im Auftrag von Apple Computer entworfen und hergestellt hat. Ich war also in dieser Gruppe, die mit Apple-Leuten zusammenarbeitete, aber weil mein ehemaliger Chef wusste, dass ich ein großer Videospielfan war, wollte er, dass ich mich mit Ken Kutaragi treffe."

"Damals", fuhr er fort, "sagte [Kutaragi-san] 'Ich baue ein Videospielsystem, das so leistungsfähig ist wie eine Silicon Graphics-Workstation und ich werde es unter 500 Dollar verkaufen'. Und ich dachte: 'Wow, diese Person lügt (lacht). Es ist unmöglich!" Aber als ich stolz war, dachte ich: 'Oh, Kutaragi-san, das ist unglaublich!' Also ging ich zurück zu meinem ehemaligen Chef und sagte: 'Wow, Ken ist ein Lügner, nicht wahr?' Und mein ehemaliger Chef sagte: 'Nein, ich vertraue dem, was Ken sagt'. Und ich sagte: 'Wirklich? Kann ich dieser Gruppe beitreten?" Es stellte sich also heraus, dass es ein Interview war. Und zum Glück konnte ich mich Kens Gruppe anschließen. Zu dieser Zeit hatte Ken nur die Ingenieure, die die erste PlayStation herstellten, und ich war die erste nicht-technische Person, die dem Team beitrat, weil ich zu dieser Zeit nicht wusste, dass das Unternehmen versuchte, Kens Projekt von der F&E-Phase in die eigentliche Geschäftsphase zu verlagern."

Natürlich mussten die Ingenieure von Sony Ressourcen optimieren, hier und da ein paar Ecken schneiden, die Auflösung reduzieren und die Konsole für Spiele effizient machen, also war es nicht genau eine Silicon Graphics-Workstation, aber es wurde der erste große Erfolg des Unternehmens in Videospielen.

