Shroud verurteilt The Game Awards nach der Ablehnung von Arc Raiders-GOTY

Shroud, der stets beliebte Streamer, hat sich erneut in Schwierigkeiten gebracht – nachdem er The Game Awards als manipulierte Veranstaltung bezeichnet hat. Wie einige von euch vielleicht wissen, ist Shroud ein großer Fan von Arc Raiders, einem Spiel, das wir hier bei Gamereactor ebenfalls gelobt haben (lesen Sie hier die Rezension). Als also die diesjährigen Nominierungen für die Game Awards vergeben wurden und Arc Raiders kaum erwähnt wurde – war Shroud offensichtlich auf Steam sauer und hat das Event angesprochen – und gesagt:

"Wieder ein Jahr, ein weiteres manipuliertes Jahr. Das ist verrückt."

Als Donkey Kong Bananza dann eines der für Game of the Year nominierten Spiele wurde, verlor Shroud völlig die Kontrolle:

"Wer zum Teufel spielt Donkey Kong Bananza? Niemand spielt Donkey Kong Bananza. Niemand. Das ist verrückt."

Shroud argumentierte, dass die Welt einfach "nicht bereit" für KI-gesteuerte Spielerlebnisse sei, und deutete ernsthaft an, dass die Jury aus einer Gruppe Feiglinge besteht – die offensichtlich nur das nominieren, was sie für sichere Wetten halten. Als Arc Raiders zumindest eine Nominierung in einer anderen Kategorie erhielt, empfand er das als kleinen Trost, aber der Gesamteindruck von Shroud war klar.

Natürlich gibt es absolut keine Grundlage für seine Behauptung. Und dass die Show in irgendeiner Weise manipuliert ist, ist einfach nur eine Alufoliehut-Verschwörung. Vor allem, wenn man bedenkt, dass sie sowohl aus Spielejournalisten als auch aus Branchenvertretern besteht. Wahrscheinlich ist er einfach nur sehr enttäuscht, dass sein Lieblingsspiel nicht die Anerkennung bekommen hat, die er für verdient hielt.

Findest du, Arc Raiders hätte unter den Nominierten für Game of the Year sein sollen?