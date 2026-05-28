Shroud schließt sich Jacksepticeye und Khaby Lame in 007 First Light an

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IO Interactive wurde für seine Entscheidung, Influencer in 007 First Light einzubeziehen, ziemlich kritisiert, wobei viel Feedback auf die Entscheidung, den TikToker Khaby Lame im Action-Adventure-Titel einzubauen, gegeben wurde.

Es stellt sich jedoch heraus, dass Lame nur eine Person ist, die in 007 First Light auftaucht, da sowohl Jacksepticeye als auch Shroud auch Rollen im Spiel haben, speziell auf der Londoner Clubebene des Titels, wobei Jacksepticeye als Clubangestellter und Shroud als schick gekleideter Gast fungiert.

Mit diesen Enthüllungen im Hinterkopf stellt sich die große Frage, wie viele weitere Influencer IO Interactive für Cameo-Auftritte in 007 First Light engagiert hat. Ist dir irgendwelche Charaktere aufgefallen, die dir bekannt vorkommen?