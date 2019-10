Shroud folgt Streamer Ninja zu Mixer

Nachdem im August der berühmte Livestreamer Tyler 'Ninja' Blevins Twitch für Mixer verließ, springt nun ein weiteres Streaming-Schwergewicht von der Plattform ab - Michael 'Shroud' Grzesiek. Der junge Mann, der am ehesten für seine Performance in CS:GO (das spielte er kompetitiv), Apex Legends und Fortnite bekannt ist, kündigte seine Entscheidung Ende der Woche auf Twitter an.

"Durch den Wechsel zu Mixer kann ich mich auf das konzentrieren, was ich liebe: Gaming", antwortete Shroud im Interview mit CNN. "Es erlaubt mir, mich für meine Fans auf das Livestreamen zu konzentrieren und direkter und interaktiver auf sie einzugehen [...]."

Sein Kollege Ninja gratulierte ihm zu der Entscheidung und nannte den Wechsel einen "gewaltigen Schritt für die Plattform und die Streaming-Branche".