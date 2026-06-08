Shroom and Gloom erscheint diesen Sommer auf dem PC

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Während der PC Gaming Show hatte der Publisher Devolver Digital eine beachtliche Präsenz, unter anderem indem er ein Update zum Doppeldecker-Builder von Team Lazerbeam teilte, einem Spiel namens Shroom and Gloom.

In der Präsentation erfuhren wir, dass geplant ist, dass das Spiel bereits diesen Sommer auf dem PC debütiert, obwohl kein festes Datum für die Premiere genannt wurde. Was geteilt wurde, war die Nachricht, dass nun eine neue Demo für das Spiel verfügbar ist, die neues Gameplay enthält, das zuvor in der vorherigen Demoversion nicht verfügbar war.

Für diejenigen, die mit Shroom and Gloom nicht vertraut sind: Das Spiel fordert die Spieler auf, zwei verschiedene Kartendecks zu bauen, die gespielt werden können, um Pilzbedrohungen zu überwinden und wahnsinnige Mega-Kombos zu bilden. Die Idee ist, diese Mechaniken zu nutzen, um ins Herz des Gloom zu kämpfen und letztlich das Pilzproblem zu überwinden.

Mit diesen Neuigkeiten im Hinterkopf können Sie unten einen neuen Trailer für Shroom and Gloom sehen.