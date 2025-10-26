Shrinking kehrt im Januar für die dritte Staffel auf Apple TV zurück

HQ

Apple TV Fans können das neue Jahr mit neuen Folgen einer bei den Fans beliebten Serie beginnen. Die von Jason Segel und Harrison Ford angeführte Shrinking wird bereits am 28. Januar auf die Streaming-Plattform zurückkehren, und um diese Enthüllung zu feiern, wurden eine Reihe neuer Bilder geteilt.

Sie können die verschiedenen neuen Ausschnitte in der Show unten sehen, und was die Premiere von Staffel 3 betrifft, so wurde von Variety bestätigt, dass sie mit einem einstündigen Special beginnen wird, was die bisher längste Folge der Show sein wird. Danach können Sie bis zum Ende der Staffel am 8. April mit wöchentlichen Episoden rechnen.

Was den Rest der Besetzung für die Rückkehr von Shrinking betrifft, so sind die Serien-Stammgäste Christa Miller, Jessica Williams, Luke Tennie, Michael Urie, Lukita Maxwell und Ted McGinley alle zurück, mit wiederkehrenden Gastauftritten von Brett Goldstein, Damon Wayans Jr., Wendie Malick und Cobie Smulders, während die Besetzung durch Jeff Daniels und Michael J. Fox verstärkt wird.