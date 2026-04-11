Shrinking Die vierte Staffel wird keine komplett neu gestartete Besetzung haben

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Da die dritte Staffel von Shrinking zu Ende gegangen ist, wird viel über die Zukunft der Serie gesprochen. In dieser Hinsicht erklärte Schöpfer Bill Lawrence vor dem langen Wochenende in den sozialen Medien, dass die Serie zwar ursprünglich nur für drei Staffeln geplant war, es aber eine vierte Staffel geben wird, die sich aber etwas anders entwickeln wird.

Zum einen enthüllte Lawrence, dass es zwischen Staffel 3 und 4 einen Zeitsprung geben würde und dass darauf eine "völlig neue Geschichte" folgt, die als "gruselig/riskant/spaßig" gilt, was viele dazu brachte, sich zu fragen, was das für die etablierte Besetzung und Charaktere bedeutete.

Es stellt sich heraus, dass dies nicht viel bedeutet, wer in der Zukunft von Shrinking auftaucht, denn nun hat Lawrence diese frühere Aussage kommentiert und klargestellt, bestätigt, dass die vierte Staffel dieselben Figuren und Besetzungen zeigen wird, aber dass es einen Zeitsprung und eine neue erzählerische Perspektive geben wird.

"Das wurde alles komisch. lol. Mein Fehler. Ja. Es sind dieselben Charaktere."

Es gibt keinen genauen Zeitplan, wann wir mit einer Rückkehr von Shrinking rechnen sollten, abgesehen von irgendwann im Jahr 2027, also bleiben Sie dran für mehr Informationen.