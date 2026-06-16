Shrek und Esel werden im Teaser von Shrek 5 eingesperrt

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Wir sind etwa ein Jahr davon entfernt, dass Shrek 5 in die Kinos kommt, denn die lang erwartete animierte Fortsetzung wird am 30. Juni 2027 Premiere feiern. Während wir stetig neue Informationen über den Film erhalten, haben DreamWorks und Universal Pictures nun einen Teaser-Trailer für den Film veröffentlicht – ein umfassenderer Einblick über die ursprüngliche Bestätigung hinaus, die schon seit einiger Zeit zurückliegt.

Der Trailer gibt einen Eindruck von der Handlung und zeigt Mike Myers' Shrek, Eddie Murphys Esel, Cameron Diaz' Prinzessin Fiona und ihre Kinder, die alle auf ein Abenteuer gehen, das zweifellos eine Wiedervereinigung mit Zendayas Tochter namens Felicia beinhaltet, da sie in diesem Trailer nur sehr, sehr, sehr kurz auftaucht.

Schauen Sie es sich unten an, das auch kurze Einblicke in Skyler Gisondos Farkle und Marcello Hernandez' Feargus, Felicias zwei Brüder sowie die anderen beiden Kinder von Shrek und Fiona bietet. Spoiler: Die ganze Familie landet im Gefängnis und der Lebkuchenmann scheint Gummitropfen-Po-Implantate zu bekommen...