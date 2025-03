Shrek erobert Böhmen in dieser urkomischen Parodie Kingdom Come: Deliverance II

HQ

Im Laufe der Jahre haben wir eine Sammlung urkomischer Parodien von Creatorn ins Rampenlicht gerückt, wobei einer unserer Favoriten der YouTuber-eli_handle_b.wav ist. Dieses Individuum hat der Welt das fantastische Mr. Bean in Cyberpunk 2077, Woody in Red Dead Redemption 2, The Penguins of Madagascar in Baldur's Gate III geliefert, und jetzt sind sie wieder dabei.

Diesmal liegt der Fokus auf Warhorse Studios ' Kingdom Come: Deliverance II, und in der Parodie begibt sich Shrek zum Kingdom of Bohemia, um an Hans und Henrys Abenteuer teilzunehmen. Wir bekommen eine Sammlung der ikonischen Momente aus dem ersten Teil des Spiels aus dem Eindruck eines Ogers zu sehen, einschließlich der Szene, in der Hans vor den Toren des Schlosses mit bedeckt wird, etwas, das Shrek deutlich abstoßender macht.

Schauen Sie sich das erstaunliche Video von eli_handle_b.wav unten an und lassen Sie uns wissen, wen Sie als nächstes in Bohemia sehen möchten.