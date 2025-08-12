Shrek 5 verzögert bis Juni 2027

HQ

Shrek 5 hat sich verzögert. Der Animationsfilm wird nicht mehr im Dezember 2026 in die Kinos kommen und wurde stattdessen auf eine Premiere im Juni 2027 verschoben. Dies ist die zweite Verzögerung für Shrek 5.

Das neue Veröffentlichungsdatum ist nun der 30. Juni 2027. Damit tritt Shrek 5 gegen den mit Spannung erwarteten Spider-Man: Beyond the Spider-Verse an, der eine Woche zuvor erscheinen soll. Deadline berichtet, dass kein externer Grund für die Verzögerung genannt wurde, aber angesichts des Hypes um die Shrek-IP könnte es bei DreamWorks großen Druck geben, diesen Film richtig zu machen.

Ein weiterer Universal-Animationsfilm, ein unbetiteltes Projekt von Illumination, wurde im Veröffentlichungskalender nach vorne verschoben. Es wird nun am 16. April 2027 veröffentlicht und verschiebt sich vom 30. Juni auf Shrek 5.

Mike Myers, Eddie Murphy und Cameron Diaz werden für Shrek 5 zurückkehren, wobei Zendaya als Shreks Tochter zur Besetzung stößt. Wir wissen nicht, ob Shreks andere Kinder einen Auftritt haben werden, aber wir haben noch eine Weile Zeit, um es herauszufinden.