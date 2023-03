Shredder für Call of Duty: Modern Warfare II bestätigt

HQ

Kooperationen und Cameos zwischen Franchises, die scheinbar nichts gemeinsam haben, scheinen immer beliebter zu werden, besonders wenn es um Online-Spiele geht (auch wenn es meist mit teuren Skins ist).

Jetzt zeigen Call of Duty: Modern Warfare II und Call of Duty: Warzone 2 ein Paradebeispiel dafür, denn es wurde enthüllt, dass der schlimmste Albtraum der Ninja Turtles - Shredder - am 21. März als Operator in die Schlacht einsteigt. Das mag seltsam klingen, aber denken Sie daran, dass wir zuvor Snoop Dogg, Godzilla, Judge Dredd und Ghostface von Scream als Gäste bekommen haben. Vielleicht ist dies doch einer der vernünftigeren?

Wir freuen uns auf den ersten Trailer und weitere Informationen, aber bis dahin sagt uns, was ihr von Gastcharakteren in einem Spiel wie Call of Duty haltet.