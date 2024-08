Showrunner über Staffel 5: "Nicht alle kommen lebend raus"The Boys

HQ

Während The Boys weiterhin ein Mega-Hit für Amazon ist, gibt es einige Kritikpunkte, die sich im Laufe der Serie eingeschlichen haben, darunter die Häufigkeit, mit der es sich anfühlt, als würden wir wieder am Anfang stehen, und wie oft die Charaktere dem scheinbar sicheren Tod entkommen.

Staffel 5 wird sich jedoch nicht ins Strenge nehmen, denn in einem Interview mit TVGuide verrät Showrunner Eric Kripke, dass "nicht jeder lebend herauskommt". Wenn du jedoch denkst, dass dies bedeuten wird, dass Homelander einfach The Boys schlachtet, hat der Showrunner vielleicht etwas anderes im Sinn.

"Jeder, der stirbt, wird es mehr als verdient haben", sagt er und meint damit, dass Songs wie Homelander, The Deep und andere Stars wahrscheinlich ganz oben auf der Liste der Charaktere stehen werden, die zum Sterben bestimmt sind.

Was glaubst du, wer am Ende von The Boys tot sein wird?