Shovel Knight-Schöpfer präsentiert Mina the Hollower auf dem Summer Game Fest

HQ

Während der sehr rasanten Summer Game Fest -Show präsentierte der Entwickler Yacht Club Games, bekannt als Hersteller von Shovel Knight, die brandneue IP, die diesen Herbst vollständig veröffentlicht wird.

Bekannt als Mina the Hollower, ist dies ein 8-Bit-Abenteuer, das eine Grafik im Stil von Game Boy Color bietet, gepaart mit einem rasanten und kampforientierten Gameplay. Es hat Gothic-Horror-Wurzeln, eine Top-Down-Perspektive, einen schönen Soundtrack im MSX-Stil, eine exzentrische Besetzung von Charakteren, herausfordernde Bosskämpfe, die es zu meistern gilt, und im Grunde alles, was wir von dem talentierten, retro-liebenden Team von Yacht Club erwarten.

In der offiziellen Beschreibung von Mina the Hollower heißt es: "Steigen Sie in Mina the Hollower in eine furchterregende Welt des Action-Abenteuers hinab. Übernimm die Kontrolle über Mina, eine berühmte Höhle, die sich in eine verzweifelte Mission stürzt, um eine verfluchte Insel zu retten. Vergrabe dich unter Gefahren und Monstern, peitsche Feinde in die Vergessenheit und rüste dich mit einem Arsenal an Handfeuerwaffen und Schmuckstücken aus. Erkunde eine riesige Welt voller pixelperfekter Grafik, meisterhaftem Gameplay, bestialischen Bossen und ansteckender Musik. Begegne einer Reihe bizarrer Charaktere, suche nach Geheimnissen an einer Reihe exotischer Schauplätze und erleuchte die allgegenwärtige Dunkelheit in Mina the Hollower, einem brandneuen Spiel von den Entwicklern, die dir Shovel Knight gebracht haben!"

Für diejenigen, die daran interessiert sind, Mina the Hollower auszuprobieren, wird das Spiel am 31. Oktober scheinbar nur auf dem PC erscheinen, aber Sie können jetzt schon einen Sprung in die Action in Form einer Demo auf Steam machen, die Fortschritte bietet, die sich auf die Vollversion des Spiels übertragen lassen, wenn sie an Halloween debütiert.