Shovel Knight Konzert in New York und Los Angeles

HQ

Einst war es nur ein kleines Indie-Projekt, heute ist es ein beliebtes und weitläufiges Franchise, das mehrere einzigartige Spiele umfasst und gelegentlich sogar Begegnungen auf anderen Medien übertrifft. Ein Beispiel dafür, wann Shovel Knight dies tun wird, sind die Shovel Knight Live: Steel Thy Concert -Shows, die nächstes Jahr in New York und Los Angeles stattfinden sollen.

In einer Pressemitteilung heißt es, dass die Zuschauer bei den Shows "auf ein Abenteuer mitgenommen werden, das des Blue Burrower selbst würdig ist, und beliebte Melodien aus der Shovel Knight -Serie hören, die in ein Live-Orchester- und Rock-Ensemble verwandelt werden. Es wird ein Live-Gespräch mit den Entwicklern hinter dem Indie-Mega-Hit geben, der in diesem Jahr sein zehnjähriges Jubiläum feiert. Darüber hinaus wird es die Möglichkeit geben, Mitglieder des Teams der Yacht Club Games zu treffen, die exklusiv für VIP-Ticketinhaber sind."

Die Show selbst wird vom Grammy-Preisträger Charlie RosenShovel Knight und dem Komponisten Jake Kaufman arrangiert, wobei letzterer eine 10-köpfige Band anführt, die einige der beliebtesten Musik und Tracks der Serie vor HD-Gameplay-Material spielt.

Die erste Show findet am 19. Januar 2025 am The Fonda Theatre in LA statt, die zweite ist für den 22. Februar 2025 im The Town Hall in NYC geplant. Tickets für beide Veranstaltungen werden am 6. bzw. 13. September in den Verkauf gehen.

Werbung: