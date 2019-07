Shovel Knight hat sich über 2,5 Millionen Mal verkauft

Wie im Buch "Blood, Sweat & Pixels" des Kotaku-Journalisten Jason Schreier beschrieben, war es für das Entwicklerteam Yacht Club Games nicht einfach, Shovel Knight zu schaffen. Das Endprodukt konnte am Ende aber viele Spieler glücklich machen und wurde für das Studio zu einem großen Erfolg. Weil das Team ihr Spiel noch immer mit Spezialeditionen, Erweiterungen und Portierungen auf dem Laufenden hält, wurde erst vor einigen Tagen ein weiterer Meilenstein erreicht.

In einem neuen Blog auf der Webseite des Spiels konnte Yacht Club bestätigen, dass Shovel Knight mittlerweile mehr als 2,5 Millionen Mal verkauft wurde. Seit April 2018 wurden also 500.000 Zugänge vertrieben, damals meldete das Studio stolz die Zwei-Millionen-Spieler-Marke. Aktuell sitzen die Entwickler übrigens an zwei weiteren Projekten.