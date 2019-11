Shovel Knight: DLC-Inhalte Showdown und King of Cards werden im Dezember ausgeliefert

Im Februar mussten uns die Entwickler von Yacht Club Games mitteilen, dass sich die Veröffentlichung der letzten beiden DLC-Inhalte von Shovel Knight auf unbestimmte Zeit verschoben hat. Aus Angst vor einer weiteren Verzögerung haben sie es nicht einmal gewagt, uns einen neuen Termin zu nennen, doch schon vor ein paar Wochen kehrten sie mit der Nachricht zurück, dass die Entwicklung mittlerweile abgeschlossen sei.

Nun erklärte das Studio in einem Blog-Artikel, wann die beiden Inhalte veröffentlicht werden. Die Mehrspieler-Erweiterung Shovel Knight: Showdown und das neue Story-Abenteuer Shovel Knight: King of Cards starten am 10. Dezember als Teil des Hauptspiels. Am selben Tag erscheint in Europa die physische Veröffentlichung von Shovel Knight: Treasure Trove auf den moderneren Systemen - mit Ausnahme der PS4 (da folgt die Veröffentlichung erst im Frühjahr). Auf dem 3DS und auf der PS Vita wird es keine Mehrspieler-Auskopplung (Shovel Knight: Shwodown) geben.