Vor etwa sechs Jahren war ich absolut fasziniert von einem albernen, aber mühelos spaßigen Indie-Actionspiel namens My Friend Pedro. Diese entzückende Idee nahm all die flüssigen und chaotischen Kämpfe, die Filme wie John Wick immens populär machten, und lieferte sie dann in einer seitlichen, blutigen und gewalttätigen Art und Weise, perfekt für Fans von Hotline Miami und ähnlichen Erlebnissen. Bis zum heutigen Tag ist My Friend Pedro einer meiner Lieblings-Indies, weshalb ich nicht mehr überzeugt werden musste, als DeadToast Entertainment ankündigte, dass ein neues Spiel in Arbeit ist.

Dieses Spiel heißt Shotgun Cop Man und es ist ein sehr wörtlich benanntes Spiel mit einem ähnlichen Aufbau und Flair wie das von My Friend Pedro. Du spielst wieder einen bewaffneten und geradlinigen Protagonisten, der die Aufgabe hat, sich durch feindliche Streitkräfte und Fallen zu kämpfen, um ein Endziel zu erreichen, nur dass du jetzt nicht mehr auf Geheiß einer empfindungsfähigen Banane gewalttätige Gräueltaten begehen musst, sondern ein moralisch viel klareres Ziel hast. Satan zu finden und zu verhaften, indem er sich immer tiefer in die Hölle vorwagt.

Ja, in diesem Spiel dreht sich alles um einen Gesetzeshüter, der sich in die Unterwelt begibt, um den Bösen zu finden und zu fassen, und das ist wirklich alles, was man über dieses Spiel aus einer narrativen Struktur wissen kann. Sogar die Steam -Seite ist brutal ehrlich über diese stromlinienförmige Geschichte, da uns gesagt wird, wir sollen einfach "in die Hölle fahren, Satan verhaften". Tatsächlich - und das ist einer meiner Lieblingsteile von Shotgun Cop Man - gibt es im Grunde auch keinen Dialog, außer wenn man eines der neun Hauptlevel abschließt und weiter in die Hölle vordringt, um kurz auf Satan zu treffen, und wenn der Held eine Art gerichtliche Drohung ausstößt und Satan jedes Mal einfach mit "Fuck you, Shotgun Cop Man ", während er einen Mittelfinger in Richtung des Spielers zeigt. Ich könnte hier aufhören und das wäre so ziemlich alles, was man über Shotgun Cop Man aus der Perspektive der Geschichte wissen muss.

Aber wie auch immer, das Gameplay. Hier stellen DeadToast erneut ihre Fähigkeiten unter Beweis. Shotgun Cop Man ist ein einfacher Titel und das lässt sich nicht leugnen. Es gibt neun Kapitel zu absolvieren, von denen jedes etwa 17 Levels umfasst, die es zu überwinden gilt, wobei die Levels zwischen 30 Sekunden und 2 Minuten dauern. In jedem Level besteht das Hauptziel darin, eine Endmarkierung zu erreichen, Gefahren auszuweichen, kleinere Umgebungsrätsel zu lösen und Feinde auf dem Weg zu besiegen. Der Haken an der Sache ist, dass das Gameplay sehr schnell und in der Regel recht anspruchsvoll ist, was bedeutet, dass es zusätzliche Ziele gibt, um jedes Level innerhalb eines Zeitlimits zu meistern, alle Feinde auf dem Weg zu töten, ohne Schaden zu nehmen, und sogar alle drei auf einmal abzuschließen, damit das Level als wirklich geschlagen gilt. Es mag rudimentär erscheinen, und in vielerlei Hinsicht ist es das auch, aber es ist auch viel schwieriger zu absolvieren, als das, was man auf den ersten Blick sieht, und so wird dieses Spiel zum Leben erweckt und erreicht neue Höhen. Der Drang, besser zu werden und die Mechanik zu beherrschen, ist es, der es diesem Spiel ermöglicht, die ganze Zeit über so spannend und fesselnd zu bleiben.

Um die Dinge frisch zu halten, versucht DeadToast ständig, den Spieler mit neuen Waffen auszustatten. Du hast immer deine treue Schrotflinte zur Hand, denn die Bewegungsmechanik dreht sich darum, deine Waffen zu nutzen, um Auftrieb zu erzeugen, d.h. indem du die Schrotflinte auf den Boden abfeuerst, um als Pseudo-Sprung zu dienen. Die andere Waffe ist diejenige, die ausgetauscht werden kann und den Zugang zu Maschinengewehren, Miniguns, Scharfschützengewehren und unzähligen anderen Möglichkeiten ermöglicht, Feinde und die Umgebung in Stücke zu sprengen. Die Waffen werden zufällig fallen gelassen und gespawnt, was bedeutet, dass du einen längeren Zeitraum nur mit deiner treuen Schrotflinte und deiner Basispistole verbringen oder mit den besten Werkzeugen für mehrere Level gleichzeitig ausgerüstet werden kannst. Du wirst in den letzteren Schuhen stecken wollen, denn die Vielfalt der Gegnertypen nimmt im Laufe des Spiels zu, ebenso wie die Fallen und Probleme, denen du ausweichen musst, wodurch das, was einst eine sehr einfache und rudimentäre Gameplay-Struktur war, fast in ein Kugelhöllen-Chaos-Fest verwandelt wird, bei dem dein Stresslevel ein Allzeithoch erreicht, während du versuchst, jede Form von Schaden zu vermeiden.

Dies ist vor allem eine Plattform-Herausforderung, die die Spieler meistern müssen, mit seitlichen Levels voller Fallen und Umweltgefahren, aber es gibt Zeiten, in denen sich Bosskämpfe in die Gleichung einschleichen. Jedes der neun Hauptkapitel hat zwei Boss-Situationen, eine ist ein Raum, in dem du mit Dutzenden von Feinden und Gefahren gefangen bist, und eine andere, in der du tatsächlich einem mächtigen neuen Feind mit neuen Angriffen und Fähigkeiten gegenüberstehst. Beide sind hart und stressig und schnell, aber auch einige der Highlights von Shotgun Cop Man. Sie neigen auch dazu, die Geschwindigkeit der regulären Levels widerzuspiegeln, da man diese in der Regel bestenfalls in ein paar Minuten durchspielen kann, was zu einem Spiel beiträgt, das in wenigen Stunden abgeschlossen werden kann (vielleicht doppelt so viel für Komplettisten, die nach den schwer fassbaren 100 % suchen). Die einzige große Anomalie ist Satan selbst, da es sich um einen viel anspruchsvolleren Bosskampf handelt, der 10+ Minuten dauern kann, um ihn zu überwinden, es sei denn, man ist durchgehend perfekt.

DeadToast ist ein Entwickler, der weiß, wie man einfache Dinge macht, aber sehr, sehr gut. Shotgun Cop Man ist, wie My Friend Pedro, ein durch und durch unterhaltsamer Action-Plattformer, der nicht viel Zeit in Anspruch nimmt und sich dennoch mühelos wiederspielbar und unterhaltsam anfühlt. Der hämmernde Metal-Soundtrack und die simple Art Direction wirken sich wunderbar zu Gunsten des Spiels aus (auch wenn die Bullet Hell manchmal etwas viel zu verfolgen ist, aber wann ist das bei Bullet Hell-Spielen nicht der Fall?), und die Art und Weise, wie es ständig gelingt, neue Systeme, Fallen, Feinde und Waffen zu bauen und einzuführen, bedeutet, dass man sich nie langweilt oder der Formel überdrüssig wird. Dies ist ein weiteres fabelhaftes Indie-Actionspiel von einem Entwickler, von dem ich mir wirklich wünschte, wir könnten Spiele häufiger als alle fünf bis sechs Jahre sehen.