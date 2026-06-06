Shot One Fighters möchte 2,5D-Kampfaction und Roguelite-Gameplay kombinieren

Während der Day of the Devs-Präsentation trat der Entwickler Red Moon Workshop auf, um einen neuen Blick auf das kommende 2.5D-Fighting-Roguelike-Spiel Shot One Fighters zu präsentieren.

In diesem Projekt schlüpfen die Spieler in die Rolle eines der verschiedenen Charaktere und verbessern diesen Kämpfer dann durch das Entdecken mächtiger Artefakte und neue Movesets, die dir helfen, einem Universum zu entkommen, das von einem Paradoxon verschlungen wird.

Wir sind noch nicht über das feste Veröffentlichungsdatum des Spiels informiert, auch wenn wir wissen, dass es auf dem PC erscheinen wird, aber unten sehen Sie einige neue Bilder von Shot One Fighters, die das 2,5D-Gameplay einfangen und die markante künstlerische Richtung hervorheben.