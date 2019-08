Shortest Trip to Earth entschwindet Early Access diese Woche

Große Fans von FTL: Faster Than Light werden vielleicht schon von Shortest Trip to Earth gehört haben. Das Spiel von Interactive Fate nimmt die Grundformel auf und erweitert sie mit neuen Funktionen für mehr Tiefe und Komplexität. Wir hatten uns das Spiel bereits vor einer ganzen Weile angesehen, als es damals in die offene Early-Access-Entwicklung wechselte, in dieser Woche wird das Game endlich final veröffentlicht. Am 15. August steht der Launch an, dieser Schritt wird von einer Preiserhöhung begleitet. Den finalen Preis haben wir noch nicht in Erfahrung gebracht, aktuell kostet der Titel 16,79 Euro. Wir wissen aber bereits, dass Shortest Trip to Earth zwei neue Sektoren, mehrere Enden, weitere Schiffe, Waffen und Feinde, sowie ein verbessertes Tutorial und einen einfachen Modus bekommen soll.

You watching Werben