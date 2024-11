Shopify Rebellion veröffentlicht drei seiner Halo-Stars

HQ

Es sieht so aus, als ob Shopify Rebellion große Veränderungen an der Art und Weise vornimmt, wie es in der Welt des kompetitiven Halo eSports agiert. Die Organisation hat bekannt gegeben, dass sie drei ihrer aktiven Spieler entlässt und dass neben Trainer Nick "Bestman" Johnson vorerst nur Preston "Cykul" Sipes im Team verbleibt.

Alle drei Billy "Mental" Putnam, Michael "Soul Snipe" Girgis und Donnie "Suppressed" Lopez verlassen das Team, wobei Shopfiy Rebellion noch nicht kommentiert, wie sie sie ersetzen wollen.

Wen sollte Shopify Rebellion deiner Meinung nach verpflichten, um seinen Halo Infinite -Kader zu vervollständigen?