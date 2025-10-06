Shopify Rebellion holt sich die Trophäe beim letzten Halo Championship Series Major der Saison

HQ

Die Halo Championship Series ist fast vorbei. Das letzte Major des Jahres ist nun abgeschlossen, da die besten Teams und Spieler ihre Zeit in Charlotte, North Carolina, für das von FaZe Clan veranstaltete Major beendet haben.

Dies ist ein wichtiges Ereignis, da die Hälfte der Samen für den bevorstehenden World Championship hier verteilt wird, aber nur weil das der Fall ist, heißt das nicht, dass es nicht auch einen Sieger gibt, über den es sich zu berichten lohnt.

Nach einem ziemlich dominanten Turnier, in dem es in den vier gespielten Serien nur zwei Karten verlor, wurde Shopify Rebellion zum Champion gekürt, nachdem es FaZe Clan im Finale mit 4:1 besiegt hatte. Das bedeutet, dass Shopify Rebellion mit der Trophäe und dem Worlds-Platz nach Hause geht, plus 100.000 $ Preisgeld.

Die Teams, die sich bei diesem Event für Worlds qualifiziert haben, haben neben Shopify Rebellion und FaZe Clan, OpTic Gaming, Spacestation Gaming, TSM, Envy, Akave Esports und Mindfreak ebenfalls ihre Tickets gelöst.