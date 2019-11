Shop enthüllt Termin von Bleeding Edge zu früh, Start voraussichtlich im März

Bleeding Edge ist das neue Spiel von Ninja Theory, den Entwicklern von Hellblade: Senua's Sacrifice. Das Game sollte auf Microsofts E3-Konferenz im vergangenen Sommer enthüllt werden, allerdings sind alle Infos schon im Vorfeld ins Internet gelangt, was die Überraschung zunichtemachte. Heute ist genau das Gleiche passiert, denn auf der X019 scheint das Studio das Erscheinungsdatum ihres kommenden Projekts bekanntgeben zu wollen, wie mehrere Medien berichten.

TrueAchievements ist auf die Shop-Seite des Spiels aufmerksam geworden, auf der der 24. März als Veröffentlichungstermin für den Mehrspieler-Titel nenngenannt wird. Wir erfahren im Auszug der Kollegen (die Webseite wurde natürlich bereits wieder offline genommen) außerdem, dass es zwei geschlossene Beta-Phasen geben wird, die wohl am 14. Februar und am 13. März geplant sind. Teilnehmen dürfen daran nur Vorbesteller und Abonnenten des Xbox Game Pass, heißt es in der Meldung. Wer die Gelegenheit nutzt oder einfach vorbestellt, erhält diverse virtuelle Vorbesteller-Boni für Bleeding Edge.

