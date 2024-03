Shooter McGavin sagt, dass sich Happy Gilmore 2 in der Entwicklung befindet

HQ

Happy Gilmore ist wahrscheinlich der Lieblingsfilm vieler Leute von Adam Sandler, wobei die Komödie von 1996 in vielerlei Hinsicht immer noch ikonisch ist. Wenn Sie ein Fan des Eishockey-Films sind, werden Sie zweifellos begeistert sein zu hören, dass sich angeblich eine Fortsetzung in der Entwicklung befindet, und zwar ziemlich weit fortgeschritten.

Im Gespräch mit einer amerikanischen Radiosendung, Cleveland's 92.3 The Fan on Friday (danke, World of Reel), erwähnte Christopher McDonald, der für die Darstellung von Shooter McGavin im Originalfilm bekannt ist, dass Adam Sandler bereits ein Drehbuch für die Fortsetzung geschrieben und es ihm gezeigt hat.

"Ich habe Adam vor etwa zwei Wochen gesehen und er sagte zu mir: 'McDonald, du wirst das lieben.' Ich sagte: 'Was?' Er sagt: 'Wie wär's damit?' [und] er zeigt mir den ersten Entwurf von Happy Gilmore 2.' "

McDonald fuhr fort: "Vielleicht solltest du das (aus diesem Audio) herausschneiden, weil ich kein Lügner sein will, aber er hat es mir gezeigt, und ich dachte: 'Nun, das wäre großartig.' Es ist also in Arbeit. Die Fans verlangen es, verdammt."

Es gibt noch kein offizielles Wort zu dieser Fortsetzung, aber wenn man bedenkt, dass Netflix und Sandler heutzutage zwei Erbsen in einer Schote sind, ist es vielleicht eine faire Annahme, dass die Fortsetzung vom Streamer für eine eventuelle Veröffentlichung auf der Plattform produziert und finanziert wird.