Shooter könnten der neue Weg sein, um deine psychische Gesundheit zu verbessern

Das in Seattle ansässige Unternehmen Deepwell DTX hat eine einfache Vision: Eines Tages werden Menschen, die mit ihrer psychischen Gesundheit zu kämpfen haben, in der Lage sein, Videospiele zu spielen, um ihren Stress abzubauen. Jahrelang wurde Spielern gesagt, dass das Spielen von Spielen ihren psychischen Zustand verschlechtert. Doch Deepwell DTX will das Gegenteil beweisen.

Der Mitbegründer von Deepwell, Ryan Douglas, glaubt sogar, dass es "uns zurück in das goldene Zeitalter des Gamings bringen könnte", wenn das Gaming Zugang zu den Finanzmitteln erhält, die das Gesundheitswesen bietet, so ein kürzlich geführtes Interview mit PCGamer.

Die Technologie von Deepwell erweist sich als durchaus beeindruckend, wie der VR-Shooter Zengence zeigt. In dem Spiel musst du deine Mitmenschen nicht mit Blei füllen, sondern Geister mit einem Laser abschießen. Es ist so konzipiert, dass es Feinde auf dich schickt, während du ausatmest, und dich viel schneller in einen dopaminreichen Zustand versetzt als normale Spiele. In diesem Zustand, sagt Douglas, sind die Spieler eher bereit, neue Denkprozesse über sich selbst anzunehmen. Denk mal darüber nach, wie du ein Spiel vernichtet hast und dir gesagt hast, wie sehr du bist. Dann ruiniert wahrscheinlich etwas diese Wahrnehmung von dir selbst, aber Deepwell möchte sie konsistent halten.