Shokz OpenFit Pro

Wir waren mehrfach sehr begeistert von Shokz' Ansatz beim Sounddesign, und ihr neuestes OpenFit Air war aus mehreren Gründen besonders beeindruckend. Nun versuchen sie, ihren Erfolg mit OpenFit Pro zu wiederholen, dem absoluten Flaggschiffmodell innerhalb dieses "offenen" Designparadigmas. Der Preis ist hoch, 220 Pfund, was sicherlich nicht unerheblich ist, aber da es nun scheint, dass es ein Publikum gibt, das In-Ear-Kopfhörer ohne Silikonspitzen im Gehörgang möchte, könnte der richtige Zeitpunkt gekommen sein.

Okay, was bekommst du eigentlich für dein Geld? Es handelt sich immer noch um offene "In-Ear"-Kopfhörer, wenn man so will, die in einem breiten, aber dünnen Etui aus ziemlich stilvollem Soft-Touch-Kunststoff geliefert wird, das kabelloses Laden unterstützt. Sowohl das Gehäuse als auch die Geräte sind IP55-zertifiziert, und es gibt eine ziemlich beeindruckende Bluetooth-6.1-Verbindung, die Zugang zu einer starken Verbindung, besserer Reichweite und natürlich eine duale Verbindung mit mehreren Geräten gleichzeitig bietet.

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Sie sind immer noch groß, vielleicht sogar zu groß. Natürlich könnte man argumentieren, dass Aspekte dieser Größe verschwinden, da viele davon hinter dem Ohr "verborgen" sind, aber ich habe die Theorie, dass diese noch weiter verkleinert werden könnten, wenn auch nur des Aussehens willen.

In jedem sind 11x20-Millimeter-Doppelblenden-"Shokz SuperBoost"-Treiber, die die Nutzung von Dolby Atmos ermöglichen. Hinzu kommt etwas scheinbar widersprüchliches wie aktive Rauschunterdrückung in einem Paar von Geräten, die "offen" sind und den Gehörgang nicht schließen. Das ist alles technisches Fachjargon, und das Wichtigste ist, dass der Sound überraschend tief, voll und ausgewogen ist. Man spürt, wie das Gerät unter schwerem Bass leicht nachgibt, also eine Art Vibration, aber insgesamt macht Shokz hier wirklich gute Leistungen, und das gilt für alles – vom ganzheitlichen, mystischen, fast filmischen Sound von Laura Misch bis hin zu einem schweren Podcast von Third Ear. Ganz einfach: Es funktioniert.

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Die aktive Geräuschunterdrückung ist etwas seltsam, denn auch wenn man spürt, wie sie Schwierigkeiten hat, ein bestimmtes Geräuschbild zu "reinigen", sei es eine belebte Stadtstraße oder plötzliches Schreien und Schreien in einem überfüllten Bus, ist sie einfach nicht annähernd so effektiv wie bei Geräten, die den Gehörgang natürlich schließen. entweder über Over-Ear- und On-Ear-Kopfhörer oder über traditionelle In-Ear-Kopfhörer. Aber gleichzeitig würde ich nicht sagen, dass sie keinen Unterschied machen, denn man hört den Effekt, und es ist ein isolierter Klang, als wenn Shokz das gar nicht ausprobiert hätte.

Es gibt relativ leicht zugängliche physische Tasten, die nach Belieben eingerichtet werden können, und sie funktionieren hervorragend. Es ist schön zu sehen, dass physische Knöpfe in diesem Ausmaß zurückkehren, denn das ergibt viel mehr Sinn, wenn man die Knöpfe nicht sehen kann und sie nur durch Berührung und Muskelgedächtnis finden muss.

Gleichzeitig ist es erwähnenswert, dass dies die isolierendsten "offenen Ohren" sind, die ich getestet habe, und an dieser Aussage scheint etwas Paradoxes zu sein, oder? Ja, du könntest es einfach ausschalten und froh sein, dass du die Option hast, aber der ganze Punkt ist, dass der durchschnittliche Käufer präsenter sein und sich beim Sport, Laufen oder Bewegen nicht isolieren möchte, oder?

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Deshalb ist es erwähnenswert, dass Shokz' OpenFit Air, das wir 2024 getestet haben, derzeit deutlich günstiger erhältlich ist, und obwohl sie nichts haben, das ganz so gut klingt, bieten sie Shokz' Build-Qualität, solide Anrufqualität und viele der gleichen Funktionen für... Nun, ein Drittel vom Preis. Aber der OpenFit Pro ist immer noch ein riesiger Fortschritt in Bezug auf die Klangqualität bei Open-Ear-Kopfhörern, und kombiniert mit kabellosem Laden, solider IP-Bewertung und Shokz' Liebe zum Detail gibt es definitiv ein Publikum, das einfach nur "den besten Shokz" will – und genau das bekommen sie hier.