Shoguns Cosmo Jarvis spielt Joseph Stalin in neuem Biopic

Cosmo Jarvis, der Schauspieler, der John Blackthorne in der erfolgreichen FX-Serie Shogun spielte, wird eine neue Epoche der Geschichte einschlagen, da er Joseph Stalin in dem kommenden Biopic Young Stalin spielen wird.

Laut Variety wird Jarvis in diesem Thriller eine jüngere Version von Stalin darstellen (wie der Name schon vermuten lässt). Es wird zu einem Zeitpunkt in Stalins Leben stattfinden, an dem er keine Ambitionen hatte, Russland zu regieren, und stattdessen vor der Revolution ein Bankräuber war.

"Vor dem Hintergrund der kriminellen Unterwelt und der revolutionären Gärung des imperialen Russlands erforscht der Film die Entstehung des blutigen Diktators, der das 20. Jahrhundert durch Terror, Krieg und Ideologie neu gestalten sollte - und den größten Banküberfall in der russischen Geschichte", heißt es in der Logline.

Der Film wird unter der Regie von Géla Babluani gedreht und von Access Entertainment finanziert, die auch The Zone of Interest und Conclave unterstützt haben. Der Film sucht derzeit in Cannes nach Käufern, die Dreharbeiten sollen im Juli beginnen.

