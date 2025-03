Shoguns Cosmo Jarvis schließt sich der Besetzung von The Odyssey an

HQ

Genau wie bei Oppenheimer scheint Christopher Nolan für seine Adaption der Odyssee große Namen zu sammeln. Wir wissen, dass Matt Damon Odysseus spielt, und neben ihm werden wir Namen wie Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson, Anne Hathaway und mehr sehen.

Wir können der langen Besetzungsliste einen weiteren Namen hinzufügen, denn Shoguns Cosmo Jarvis wird die Hauptrolle in The Odyssey spielen. Diese Nachricht kommt über Deadline, die uns nicht sagen, welche Rolle Jarvis spielen wird, aber wir können uns vorstellen, dass es eine kleinere Rolle sein könnte, wenn man bedenkt, dass er mitten in den Dreharbeiten zur Besetzung stößt.

Jarvis ist bekannt für Rollen in Filmen wie Lady Macbeth und Persuasion, aber erst durch die Serie Shogun aus dem Jahr 2024, in der er den britischen Schiffspiloten John Blackthorne spielte, der in Japan gestrandet ist, wurde er einem breiteren Publikum bekannt.