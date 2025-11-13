Shogun Staffel 2 neue Besetzung, Details enthüllt

HQ

Obwohl Shogun ursprünglich als limitierte Serie gedacht war, erwies es sich einfach als so beliebt, dass es von FX zurückgebracht werden musste. Anstatt dem gleichen Weg wie James Clavells Roman zu folgen und in einen anderen Teil der japanischen Geschichte zu reisen, hält die zweite Staffel mit Blackthorn und Toronaga Schritt, nur nach einem Zeitsprung.

Die zweite Staffel von Shogun wird 10 Jahre vor der ersten spielen und im Januar 2026 mit den Dreharbeiten beginnen. Wir wussten bereits, wann Shogun wieder mit den Dreharbeiten beginnen würde, aber vor kurzem haben wir auch die Enthüllung einiger wiederkehrender und neuer Darsteller für die zweite Staffel erhalten.

Zu diesen Stars gehören Asami Mizukawa als Aya, Masataka Kubota als Hyūga, Sho Kaneta als Hidenobu, Takaaki Enoki als Lord Ito und Jun Kunimura als Gōda und werden sich Cosmo Jarvis, Hiroyuki Sanada, Shinnosuke Abe, Fumi Nikaido und anderen anschließen. Hiromi Kamata und Takeshi Fukunaga werden als Regisseure in den Episoden der zweiten Staffel zurückkehren, nachdem sie einige der besten Momente der ersten Staffel inszeniert haben.

Die meisten Details zur Handlung werden unter Verschluss gehalten, aber hoffentlich werden wir nächstes Jahr mehr darüber erfahren, wie John Blackthornes Reisen durch Japan weitergehen.