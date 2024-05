Shogun für zwei neue Staffeln bestätigt

HQ

Shogun ist nicht nur eine der besten aktuellen Serien, sondern auch eine hervorragende Adaption von James Clavells klassischem historischen Roman aus dem Jahr 1975. In ihren zehn Episoden erzählt die Serie die Geschichte von John Blackthornes Reise und seiner Ankunft in Japan inmitten einer politischen Krise, die die Region wieder in einen Bürgerkrieg zu stürzen droht. Blackthorne hat keine andere Wahl, als sich auf die Seite von Yoshi Toranaga (Hiroyuki Sanada) zu stellen und in die Intrigen der Warlords verwickelt zu werden, die um den Titel Shogun, des militärischen Führers und Herrschers des ganzen Landes, wetteifern.

Die Produktion hat sowohl das Material des Romans als auch die japanische Tradition und Kultur respektiert, und es scheint gut anzukommen. Der Hollywood Reporter berichtet nicht nur, dass Shogun die meistgesehene Serie aller Zeiten auf FX ist, sondern auch, dass sie noch zwei weitere Staffeln fortgesetzt wird. Es scheint, dass die Pläne, an einer in sich geschlossenen Staffel festzuhalten, weit hinter uns liegen und dass Sanada damit zufrieden ist, diese historische Samurai-Fiktion weiter zu erforschen.

Im Moment wissen wir nur, dass die Staffeln 2 und 3 in Arbeit sind, dass es eine brandneue Geschichte sein wird und dass Sanada wieder in der Hauptrolle und als ausführende Produzentin von Miccaella Clavell, Tochter von James Clavell und in der Vergangenheit bekannt für ihre Rolle als Schauspielerin in Octopussy, zu sehen sein wird.

Freust du dich auf mehr Shōgun?