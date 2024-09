Shogun erlebte eine rekordverdächtige Nacht bei den Emmys

HQ

Shogun ist eines der transformativsten Fernseherlebnisse, die wir seit langem hatten. Die Serie ist eine historische Fiktion, die im Bauch einer turbulenten Zeit für Japan spielt und viele Zuschauer mit ihren politischen Intrigen und ihrer Immersion an die berauschenden Tage des Höhepunkts von Game of Thrones erinnerte.

Wir haben der Serie in unserer Rezension eine sehr hohe Bewertung gegeben, und wir waren nicht die einzigen. Gestern Abend, bei den Emmys, bewies Shogun einmal mehr, warum er den Hype verdient hat. Die Show erhielt Auszeichnungen für:



Beste Tonmischung



Bester Tonschnitt



Beste Bildbearbeitung



Beste Kamera



Die besten historischen Kostüme



Bestes Design des Haupttitels



Bestes Szenenbild



Bestes prothetisches Make-up



Beste Stunt-Performance



Bestes Casting für ein Drama



Beste visuelle Spezialeffekte



Bestes Perioden-/Fantasy-Make-up



Bestes Perioden-/Fantasy-Haarstyling



Bester Gastdarsteller in einem Drama (Néstor Carbonell)



Mit 14 Siegen in einer Nacht ist Shogun eine rekordverdächtige Serie, da sie in nur einer Staffel einer Show ein Allzeithoch an Siegen erzielte. Wir müssen sehen, ob die folgenden Saisons zu ähnlichen Erfolgen führen können.