Shiro Maekawa über die Modernisierung der Runenfabrik-Serie inmitten des Farming-Games-Fiebers

Der Trend (der Wahnsinn?) von Landwirtschaftssimulatoren und landwirtschaftlich verbesserten Lebenssimulationen und RPG-Abenteuern begann nicht im Jahr 2022. Man könnte sogar sagen, dass der Lockdown von 2020 nicht so viel damit zu tun hatte, da Animal Crossing, Stardew Valley, Farming Simulator, Harvest Moon / Story of Seasons oder Rune Factory bereits seit so vielen Jahren dort eine bedeutende Fangemeinde kultiviert hatten. Seit der Gamescom vor einem Monat und mehr noch mit dem jüngsten Nintendo Direct-Showcase können wir jedoch wirklich über eine unaufhaltsame Blüte dieser Spiele sprechen, da es so viele Ankündigungen gab, dass wir die Zählung verloren haben.



Viele dieser Spiele blühten in den Büros von Marvelous Entertainment auf, und deshalb haben wir sie besucht, um mit dem Regisseur und Produzenten Shiro Maekawa über Rune Factory zu sprechen. Nun, es ist wahr, dass Story of Seasons: A Wonderful Life im Jahr 2023 auf der Nintendo Switch sprießen wird und dass im selben Jahr Rune Factory 3 Special das Original mit neuen Funktionen auf derselben Plattform bewässert wird, ganz zu schweigen davon, dass "eine neue Rune Factory-Serie" aufgezogen wird. Aber um die Dinge im Fokus zu halten, haben wir hauptsächlich über Rune Factory 5 gesprochen, das Ende März auf Nintendos Hybridsystem veröffentlicht wurde, um dann Anfang dieses Sommers auf Steam zu erscheinen.

"Es tut uns sehr leid, dass wir unsere Fans so lange darauf warten ließen, dass die Serie ihren neuesten Teil bekommt", sagt Mr. Maekawa in dem Video über die zehn Jahre, die seit RF4 vergangen sind. "Es wurde sehr gut aufgenommen, als es dann [im März] herauskam, und wir haben gerade auch auf Steam veröffentlicht, also sind wir so glücklich, dass wir unsere Benutzerbasis intakt haben, und wir freuen uns darauf, heute mehr Sachen mit euch zu teilen".

Damals, als die Western-Adaption von Rune Factory 5 vor genau einem Jahr angekündigt wurde, wurde die gleichgeschlechtliche Ehe als eines der Hauptmerkmale hervorgehoben, also fragten wir den japanischen Produzenten nach dem Empfang einer solchen inklusiven Option.

"Natürlich gab es wie immer einige negative Stimmen, aber in Japan haben wir das Gefühl, dass die meisten Rückmeldungen dafür wirklich positiv waren, und wir wussten auch aus früheren Rune Factory-Raten, dass dies wirklich etwas war, das die Spieler im Spiel sehen wollten, und auch, dass wir der Meinung waren, dass dies von Anfang an in Rune Factory 5 enthalten sein muss. vor allem im Ausland, seitdem war es dort", sagt Maekawa.

Als der Protagonist einer Friedenssicherungsorganisation namens SEED beitritt, wollten wir wissen, wie dies auf die aktuelle globale Situation eingehen könnte:

"Ja natürlich, du hast absolut Recht, dass das globale Umfeld derzeit ein wenig instabil ist und die Rune Factory-Serie immer diese sehr einladende, friedliebende Umgebung auch für die Spieler war, also wollten wir, dass das ihre kleine Flucht ist und die Spieler dazu bringt, in diese friedliebende Umgebung zurückzukehren. Wir hoffen also, dass unsere Nutzer weiterhin danach streben, diese friedenserhaltenden Ranger sozusagen zu sein."

Und das Gleiche könnte über Menschen gesagt werden, die Fantasy- und Landwirtschaftsspiele nutzen, um sich während der Pandemie der Realität zu entziehen:

"Während des Lockdowns gibt es natürlich viele Spiele, die in dieser Zeit sehr gut liefen, weil die Leute in eine andere Welt kommen wollten, aber es ist auch sehr wörtlich für die Rune Factory-Serie, weil es buchstäblich eine andere Welt ist, in der man diese täglichen Aufgaben erledigt, Landwirtschaft und alles und Aufgaben erledigt. Also wollten wir den Spieler wirklich in eine andere Welt transportieren und ihm helfen, den Strapazen der realen Welt zu entkommen."

Der japanische Produzent war jedoch immer noch nicht bereit, über die mysteriöse "neue Rune Factory-Serie" zu sprechen, die kurz vor der Ankündigung stand:

"Es sind ungefähr zehn Jahre seit unserer letzten Mainline-Veröffentlichung vergangen und wir haben das Gefühl, dass die Benutzerbasis es wirklich gut aufgenommen hat und wir das Gefühl hatten, dass viele Benutzer wirklich mochten, was sie sahen", sagt Mr. Maekawa, als er nach potenziellen neuen Einträgen in der Zukunft und der Idee einer gemeinsamen Online-Welt für Rune Factory gefragt wird. "Also definitiv auch innerhalb von Marvelous wollen wir die Serie weiterentwickeln, also hoffen wir, dass ihr für weitere Ankündigungen in einiger Zeit dran bleibt und wir hoffen, euch über zukünftige Ereignisse in der Serie auf dem Laufenden zu halten."

Aber so viel Landwirtschaft und wir haben noch nicht darüber gesprochen, was Rune Factory anders macht: seinen Fantasy-RPG-Aspekt. Es gibt Monster und Magie, aber was wir am meisten lieben, ist, dass Sie Landwirtschaft betreiben können ... Über einen Drachen:

"Ich bin der Produzent seit Rune Factory 4 Special, also kann ich nicht zu viel darüber sagen, was den Produzenten zu der Zeit für Rune Factory 1 durch den Kopf ging", lacht Maekawa, als er nach der Landwirtschaft auf einem Drachenreittier gefragt wird. "Aber eigentlich kommt das Fantasy-Setting bei allem ursprünglich von [Harvest Moon] Story of Seasons, wir wollten Story of Seasons wirklich weiterentwickeln, aber ein RPG-Element hinzufügen, so dass die Rune Factory-Serie dann zum Leben erweckt wurde. Das Hinzufügen dieser RPG-Elemente, die Erweiterung des Spektrums unserer Benutzerbasis und das wirkliche Finden neuer Spieler, um Spaß zu haben, deshalb ist es die Geschichte der Jahreszeiten in einem neuen Setting."

Habt ihr Rune Factory 5 bereits gespielt und freut euch darauf, eines der kommenden Farmspiele zu spielen?