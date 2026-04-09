Shiro Games präsentiert ein Survival-Spiel, das in einer eingefrorenen Zombie-Apokalypse spielt, mit Frostrail

Als eine Katastrophe die Erde einfriert und den Großteil der Bevölkerung in Revenants verwandelt – weder lebendig noch tot, aber tödlich – bleibt nur noch eine Möglichkeit. Ständig unterwegs müsst ihr und eure Freunde mit einem System aus Dampflokomotiven um die Welt reisen, Ressourcen sammeln und die Maschinen am Laufen halten, sie sogar aufrüsten und nicht nur in eine Festung, sondern in ein echtes neues Zuhause verwandeln. Das ist die Prämisse des pixeligen Frostrail vom Barotrauma-Entwickler Fakefish und veröffentlicht von Shiro Games.

Der Titel wird seinen ersten Playtest für Spieler am 16. April abhalten und plant einen Early-Access-Start später in diesem Jahr. "Frostrail treibt sowohl Solo-Spieler als auch Kooperationsteams mit einem angespannten und unerbittlichen Überlebenszyklus an ihre Grenzen", sagte Ez Jämsen, leitender Designer bei FakeFish. "Wir haben hart daran gearbeitet, eine Welt zu erschaffen, die sowohl feindselig als auch voller Leben ist, und wir können es kaum erwarten zu sehen, wie die Spieler ihren Weg durch den Frost finden, wenn der Playtest beginnt."

Sehen Sie sich unten den heute enthüllten Trailer bei The Triple-i Initiative an, der das Startdatum des Playtests zeigt.