Ships of Fortune: Update hebt Level-Obergrenze einiger Fraktionen in Sea of Thieves an

Wie Anfang des Monats angekündigt steht seit dieser Woche das April-Update Ships of Fortune in Sea of Thieves bereit. Spieler müssen auf PC und Xbox One 11,42 GB bzw. 10,74 GB heruntergeladen, bevor sie die frischen Inhalte ausprobieren können. Habt ihr den neuen Patch installiert, dürft ihr euch verschiedenen Handelspartnern anschließen und als Abgesandter für sie Aufträge abschließen (einige der Fraktionen könnt ihr jetzt bis auf Stufe 75 erhöhen). Dafür erhaltet ihr neue Belohnungen und kosmetische Gegenstände.

Das Update bringt außerdem frischen Wind in die PvP-Arena. Schatzkarten werden durch mit Leuchtfeuern markierte Truhen ausgewechselt, was in Kombination mit der Tatsache, dass es neuerdings nur noch einen einzigen Abgabepunkt gibt, zu intensiveren Kämpfen führt. Eine willkommene Ergänzung ist die Möglichkeit, gefallene Besatzungsmitglieder an Ort und Stelle wiederzubeleben (um sie vor der lästigen Wartezeit des Respawns zu bewahren). Die Highlights von Ships of Fortune sind aber ganz klar die entzückenden Piratenkatzen, die von nun an Teil der tierischen Besatzung unserer Crew sein können. Mehr Infos zu allen Inhalten bekommt ihr auf der offiziellen Webseite.