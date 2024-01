Shiny Cutiefly feiert sein Debüt in Pokémon Go Ende des Monats durch ein neues Event

HQ

Die Liste der Schillernden Pokémon in Pokémon Go wird im Laufe des Monats erweitert, da Schillerndes Kuscheltier durch das bevorstehende Event "Schillernder Traum" am 13. Januar ins Spiel kommt.

Das Event findet vom 13. bis 16. Januar statt und wird je nach Region auch Flabébé mit verschiedenfarbigen Blumen zeigen. Spieler in Europa, dem Nahen Osten und Afrika treffen auf Red Flower Flabébé, Blue Flower Flabébé auf den asiatisch-pazifischen Raum und Yellow Flower Flabébé auf Amerika. Glückliche Nutzer in allen Regionen können auf White Flower Flabébé und Orange Flower Flabébé treffen.

Während dieses Zeitraums wird auch eine Cutiefly-Maske im Ingame-Shop erhältlich sein, die nach dem Ende des Events erhältlich sein wird.

